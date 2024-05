Luciano D'Onofrio blijft geïnteresseerd in Standard: in zee met een exotische investeerder om de club te redden?

Lucien D'Onofrio droomt duidelijk van een terugkeer door de grote poort bij Standard. Hij is achter de schermen bezig om Standard over te nemen, maar zal dat niet alleen doen. En ook niet met eigen geld.

Standard Luik zit in de problemen en zoekt een overnemer die de club uit de klauwen van 777 Partners kan redden. Verschillende opties worden genoemd. Het is bekend dat Bruno Venanzi de controle zou kunnen terugkrijgen en aan zijn kant een investeerder zou kunnen zoeken, aangezien de tweede betalingsschijf niet is overgemaakt door 777.

Maar een van de pistes die de Luikse supporters op dit moment het meest genegen zijn, leidt natuurlijk naar Luciano D'Onofrio. Vice-president van Standard van 1998 tot 2011, wordt D'Onofrio met klem gevraagd door een deel van het publiek, hij leidde de Rouches immers naar twee landstitels in 2008 en 2009.

Politiek

Sudpresse schrijft dat D'Onofrio een concrete piste wordt voor Standard. Hij zou contact genomen hebben met verschillende pionnen uit de Luikse regio, waaronder ook enkele politici.

Willy Borsus, Waals minister van Economie, sprak onlangs over een mogelijke deelname van het Waals Gewest aan de redding van Standard Luik, dat veel banen vertegenwoordigt, maar vooral van onschatbare culturele en symbolische waarde is voor de hele regio.

Argwaan

Luciano D'Onofrio hoopt een oplossing te vinden om, zoals in 1998, Standard van het faillissement te redden. Destijds werd ongeveer 35 miljoen euro geïnvesteerd met de hulp van Robert Louis-Dreyfus. Deze keer zou er minstens 50 miljoen euro nodig zijn om het evenwicht te herstellen.

D'Onofrio zou opnieuw geen eigen geld investeren: hij zou hand in hand met een buitenlandse investeerder de club willen redden. In dit geval mogelijk een Indiase investeerder, zo schrijft de krant. Omdat D'Onofrio de deal doet, zouden de fans geen argwaan hebben tegenover deze exotische investeerder.