Carl Hoefkens moet met lede ogen aanzien: "Het doet me pijn"

Bij Standard loopt dit seizoen alles in het honderd. Daar kan Carl Hoefkens goed van meepraten. Hij werd op oudjaar ontslagen bij de Rouches.

Carl Hoefkens werd tijdens de feestdagen ontslagen bij Standard. Een beslissing waar hij nog steeds moeilijk begrip voor kan opbrengen. Hij werd opgevolgd door Ivan Leko.

"Mijn ontslag kwam als een verrassing", begint Hoefkens bij Het Nieuwsblad. "Ik was het niet eens met die beslissing - nog altijd niet trouwens - maar ik begrijp dat het bestuur in Luik verantwoording moest afleggen aan 777 Partners. Voor 777 waren de resultaten niet goed genoeg, maar voor mij stonden we toen op onze plaats."

Toch heeft Hoefkens ook nog heel wat mooie herinneringen aan zijn tijd bij Standard. "Het klinkt nu misschien raar, maar ik heb een geweldige tijd beleefd bij Standard. Ik voelde een goede klik met de mensen in en rond de club en ik hou ook van de stad Luik."

Nu moet hij toekijken hoe het steeds slechter gaat met de club. "Het doet me pijn. Standard is uniek. Zo een club hoort niet thuis in een internationaal clubnetwerk. Standard moet op eigen benen staan."

Hoefkens maakte zelf nog mee dat er niet op tijd betaald werd. "Vanaf november begonnen die vertragingen. De spelers stelden zich vragen, maar we moesten ermee leven. Ik blijf er wel bij dat de spelers op het veld altijd alles gegeven hebben."