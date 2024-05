D-dagen bij Beerschot: Nu al zekere vertrekker, maar ook zes (!) contractvoorstellen op tafel

United World lijkt plots wakker geschoten bij Beerschot. De hoofdaandeelhouder wil een stap vooruit zetten met de club.

Beerschot stuurde vrijdagmiddag een boodschap de wereld in over de aandeelhoudersvergadering die plaatsgevonden had. Daaruit werd duidelijk dat United World zal investeren in de club nu de promotie naar de Jupiler Pro League een feit is.

Het nieuwe trainingscomplex moet er komen, maar er komen ook de nodige centen voor de omkadering van de club. En dan is het uiteraard kijken naar de bestuurspostjes, de trainer en de spelers.

Volgens Gazet van Antwerpen heeft Gyorgy Csepregi aan hen bevestigd dat hij Beerschot verlaat. Maandag stuurt hij zijn ontslagbrief naar de club. De Hongaarse technisch directeur zit naar eigen zeggen niet meer op dezelfde lijn met de hoofdaandeelhouder.

Contractvoorstellen

Dirk Kuyt heeft nog geen beslissing genomen. De Saudi’s willen dat hij aan boord blijft. Hij wordt vandaag in Genève verwacht voor een overleg op het hoofdkantoor van United World.

Davor Matijas, Derrick Tshimanga en Marco Weymans zullen de komende dagen, zo meldt de krant nog, een voorstel krijgen voor een verlengd verblijf. Er wordt gekeken voor de definitieve overgang van D'Margio Wright-Phillips ligt op tafel. Jeugdinternational Emile Doucouré wordt dan weer tweede doelman.