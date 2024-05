KV Mechelen-coach Besnik Hasi is naast de overwinning met nog iets heel blij

KV Mechelen heeft met 0-2 gewonnen op het veld van KVC Westerlo. Na afloop was coach Besnik Hasi erg trots, niet alleen op de overwinning, maar ook op wat enkele jongens lieten zien

KV Mechelen startte goed aan de wedstrijd tegen Westerlo. Malinwa kwam kort voor het halfuur terecht op voorsprong.

"De eerste 30 minuten kunnen we er 0-3, 0-4 van maken. We stonden erg goed, zeker in de omschakeling. We vonden elkaar goed", begint Besnik Hasi.

"Nadien ging het even wat minder. Westerlo kreeg die open kans, ook die kopbal bij de hoekschop. In de tweede helft zijn we niet aan voetballen gekomen."

Een eventuele strafschop in het voordeel van KVC Westerlo werd niet gefloten. "Er was natuurlijk ook die strafschopfase. Als de scheidsrechter daar floot werd het 1-1 en kreeg je misschien een heel andere wedstrijd."

Uitgerekend Rafik Belghali maakte er 0-2 van. Na lange afwezigheid en veel blessureleed kon hij de wedstrijd beslissen.

"We hadden heel veel afwezigen. Daardoor kregen een aantal jongens hun kans en ze hebben het heel goed gedaan. Dan was het lang wachten op die bevrijdende goal. Ik vind dat we verdiend gewonnen hebben, maar het kon ook de andere kant op."