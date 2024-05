'Dimitri de Condé heeft besloten op wie KRC Genk zijn pijlen richt om Wouter Vrancken op te volgen'

KRC Genk begon goed aan de play-offs, maar liet plots steken vallen. Dat was net toen coach Wouter Vrancken had aangekondigd dat hij wou vertrekken.

Uiteindelijk verliet hij de club omdat hij voor een nieuw avontuur zou willen gaan. Daarom is Genk nu op zoek naar een waardige vervanger.

Besnik Hasi en onlangs ook Thorsten Fink werden al naar voren geschoven als mogelijke opvolgers. Die laatste is momenteel coach bij rivaal STVV, maar gaf zelf al aan eerder dit seizoen dat hij bij een goed bod wel zou kunnen vertrekken.

Maar volgens transferexpert Sacha Tavolieri is Fink niet de prioriteit bij Racing Genk. Hij meldt dat Dimitri De Condé wel al een nummer één-keuze in het hoofd heeft.

Het zal nog even afwachten worden om te zien wie Vrancken uiteindelijk vervangt bij Genk. De club strijdt momenteel nog voor een Europees ticket in de Champions' Play-offs.

