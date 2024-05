Grote ommezwaai bij Seraing door faillissement KV Oostende: Mbaye Leye baalt

Seraing degradeerde uit de Challenger Pro League. Maar door het faillissement van KV Oostende komt het toch niet zover.

KV Oostende wist zich ondanks een puntenaftrek te redden in de Challenger Pro League. Voor Seraing was er geen plaats meer in de tweede klasse. Voor het tweede jaar op rij degradeerde de Waalse ploeg.

Dat had ook zijn gevolgen voor heel wat spelers. Heel contracten werden niet verlengd, waardoor er maar een tiental spelers overblijven en dat zijn niet bepaald de meest ervaren mannen. Sportief directeur Mario Mendoza zal dus heel wat nieuwkomers moeten zoeken.

Ook voor de sportieve staf loopt het contract eind juni af. Dat geldt voor coach Mbaye Leye, zijn assistenten D’Onofrio en Pauletti, de keeperstrainer en de fysieke trainer. Al had Leye wel een optie in zijn contract.

Behoud

Leye mocht een seizoen langer als coach blijven als hij sportief de redding wist af te dwingen. Door het faillissement van KV Oostende is Seraing nu plots wel zeker van het behoud, maar dat betekent niet dat Leye nu opeens trainer blijft.

Volgens La Dernière Heure spreekt men in Seraing nu niet van een sportief behoud, maar wel van een administratief behoud, waardoor de clausule in zijn contract niet van toepassing is voor de Senegalees.