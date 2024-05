Vanhaezebrouck stelt heel specifieke vraag aan bestuur van KAA Gent nu hij de club verlaat

Hein Vanhaezebrouck stopt na dit seizoen als trainer van KAA Gent. Zijn assistenten tasten echter nog in het duister.

Over de persoonlijke toekomst van Hein Vanhaezebrouck bij KAA Gent kwam er duidelijkheid. De trainer blijft volgend seizoen niet aan boord.

“De staf had al wel even vermoedens, door allerlei geruchten. Ook wel omdat er geen communicatie meer was tussen Oostakker en Gent. Dat hebben zij ook wel gevoeld. Het gebeurde via via, met vier of vijf tussenpersonen. Het zat niet meer zoals het ooit was”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De dag voor de club aankondigde dat Vanhaezebrouck geen trainer meer zou zijn heeft hij zijn assistenten zelf ingelicht. “Dat deed hen toch iets. Ook omdat er vragende mensen – assistenten – zijn die niet weten waar ze voor staan.”

En Vanhaezebrouck zou Vanhaezebrouck niet zijn als hij daarover ook geen heel specifieke vraag naar het bestuur van de club zou richten. Hij verwacht dan ook snel duidelijkheid voor zijn naaste medewerkers.

“ Dat heb ik aangekaart. Ik hoop dat men rekening houdt met de kwaliteit die er nu is maar dat men ook tijdig die mensen inlicht als er beslissingen worden genomen die negatief zouden zijn. Als men wacht tot in juli, zijn alle posten ingevuld en dat zou ik heel jammer vinden.”