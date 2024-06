Carrière afsluiten in België? Dries Mertens komt met heel duidelijk antwoord

Dries Mertens zal nog niet stoppen als profvoetballer. Na een geweldig seizoen bij Galatasaray zal de aanvaller bijtekenen in Turkije.

Dries Mertens speelde met Galatasaray kampioen in Turkije dit seizoen. De Belgische aanvaller was eerder van plan om te stoppen als profvoetballer maar kiest uiteindelijk toch voor een contractverlenging.

"Normaal wel. Ik heb een mooi voorstel gekregen voor één extra jaar", begint Mertens bij Het Laatste Nieuws. "De voorzitter is op een gegeven moment naar mij gekomen met de vraag of ik echt ging stoppen. Ik heb erover gesproken met Kat. We kwamen tot dezelfde conclusie."

"We wonen hier echt prachtig. Galatasaray is écht een mooie club. Ciro is hier heel blij — we hebben al een school gevonden voor hem. Verhuizen zou zwaar gewogen hebben."

Sommige Rode Duivels kiezen ervoor om hun spelerscarriére af te sluiten in de Jupiler Pro League. Voor Dries Mertens is dit geen optie.

"Soms vragen mensen me of ik niet naar een Belgische club wil komen. Ik volg de competitie wel. Wat Jan Vertonghen en Simon Mignolet doen: straf. Dat Toby Alderweireld terugkeert en de Gouden Schoen wint: héél mooi. Maar het is niet voor mij", is hij duidelijk.

"Ik ben een avonturier. We hebben Turkije leren kennen. Antalya, Bodrum, Izmir, Cappadocië. Italië blijft voor mij het mooiste land ter wereld. Maar Turkije heeft mijn hart ook wel veroverd."