Pär Zetterberg is duidelijk over de titelstrijd: "Zij zijn de beste ploeg van België"

Zondagavond staat misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen op het programma in de Jupiler Pro League. Anderlecht neemt het thuis op tegen Club Brugge.

Al heel de week wordt er naar de wedstrijd Anderlecht-Club Brugge toegeleefd. Als Union SG eerder op de dag punten laat liggen tegen Cercle Brugge, kan paars-wit bij een overwinning kampioen spelen.

Voormalig Anderlecht-speler Pär Zetterberg blikte bij RTBF vooruit op het duel. "Thuis heeft Anderlecht een goede kans om te winnen van Club Brugge. Anderlecht thuis verslaan is moeilijk dit seizoen. In eigen huis presteren ze het best. Het publiek is uitzonderlijk dit jaar."

"We mogen het werk van de Denen Brian Riemer en Jesper Fredberg niet onderschatten. Ze hebben spelers teruggebracht die weten hoe ze het verschil moeten maken, zoals Anders Dreyer en Thorgan Hazard. Die waren er de afgelopen jaren niet. Maar het zal voor beide ploegen niet makkelijk worden", gaat hij verder.

Maar Zetterberg is ook duidelijk over Club. Volgens hem speelt blauw-zwart wel beter voetbal. "Het moet gezegd worden dat Club Brugge op dit moment de beste ploeg van België is."

Er zijn nog drie titelkandidaten, maar slechts eentje kan straks landskampioen worden. "Union was de beste ploeg in de reguliere competitie, terwijl Club Brugge de zwakste van de drie was. En nu in de play-offs is het net andersom, met Anderlecht ertussenin. Alle drie de ploegen verdienen het om erbij te zijn."