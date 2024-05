Duidelijk signaal van Johan Boskamp: "Ik word er kotsmisselijk van"

Johan Boskamp zit niet verlegen om een straffe uitspraak. En dat doet hij deze keer ook niet over het Belgische voetbal.

Wolverhampton heeft in de Premier League de afschaffing van de VAR op de agenda gezet. Als 13 clubs meegaan in het voorstel van de Wolves, dan wordt de VAR afgeschaft.

De club doet het voorstel omdat er volgens hen dit seizoen te vaak fouten gemaakt werden door de VAR en het voetbal misschien wel beter af is zonder technologische bijstand.

“Het zal me benieuwen wat ze gaan beslissen. Straf dat ze het nu al willen afschaffen. Het heeft hen toch een aardige duit gekost en in Engeland wordt het systeem toch nog net iets beter toegepast dan hier bij ons”, zegt Johan Boskamp in Het Belang van Limburg.

VAR of puntenhalvering in play-offs

In ons land was er dit seizoen ook heel veel discussie over de VAR, maar voor Boskamp is de puntenhalvering nog veel erger. Als hij moet kiezen om de VAR of de puntenhalvering af te schaffen, dan is zijn keuze snel gemaakt.

“Zonder puntenhalvering”, gaat de Nederlander verder. “Ik erger me vaak kapot aan die VAR, maar van die halvering word ik echt kotsmisselijk.”

Er zou een voorstel op tafel liggen om de halvering van de punten te schrappen. “Blijkbaar overwegen ze nu om het af te schaffen? Omdat de meeste clubs het nu toch oneerlijk blijken te vinden. Nou, daar zijn ook lekker snel achter gekomen … na vijftien jaar.”