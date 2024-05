Ritchie De Laet verrast met toekomstplannen na einde bij Antwerp

Het verhaal tussen Ritchie De Laet en Royal Antwerp FC stopt na dit seizoen. Maar De Laet heeft duidelijk nog plannen.

In vijf jaar tijd pakte Ritchie De Laet twee keer de beker, een titel en een supercup met Royal Antwerp FC. “Hier op Antwerp stopt het definitief”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Die overeenkomst sloot hij met de club. “Ik heb dit jaar een paar keer gedacht 'oké, het is goed geweest'. Het is na dertig jaar wat moeilijker om je elke dag te motiveren. Misschien heb ik dat een paar keer te veel luidop gezegd.”

Voetbal is en blijft business en daarom begrijpt De Laet ook wel dat ze niet met een contract gooien voor iemand die 36 wordt. Toch lijkt De Laet helemaal nog niet klaar voor zijn voetbalpensioen, zo geeft hij meteen wel aan.

Kan niks anders

“Ik voel dat ik nog wel wat jaren in mij heb als voetballer. Het is niet op. Ik sluit een verhuis naar het buitenland niet uit. 'Ik ben daar ni vies van'. Een mooi avontuur zegt ons wel wat. Mijn dochters spreken Engels, mijn vrouw zegt niet op voorhand 'neen'. Als zij wil beslissen, mag ze beslissen.”

Al is er ook nog een andere mogelijkheid. “Ik ben ook in gesprek met het Antwerp-bestuur voor een functie binnen de club. Ik heb mijn coaching badges. Het zou het begin zijn van een nieuwe carrière. Of ik sowieso in het voetbal blijf? Ja. Ik kan niks anders, man. Ik kan niks anders.”