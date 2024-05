Dennis Odoi einde contract: Speelt hij laatste wedstrijden uit zijn carrière?

Club Brugge is druk in de weer in de Champions' Play-offs. Daardoor is er geen tijd om al te kijken naar contractverlengingen.

Enkele spelers zijn volgende maand einde contract bij Club Brugge. Onder hen ook Dennis Odoi die binnen een goede week 36 jaar oud wordt al. Rond de jaarwisseling was iedereen ervan overtuigd dat Dennis Odoi hoe dan ook geen nieuw contract zou krijgen bij Club Brugge. De laatste tijd speelt hij echter bijzonder vaak mee bij blauwzwart. Er rijzen dan ook de nodige vragen of Odoi, die zich bijzonder nuttig toont voor het team, toch geen nieuw contract meer moet krijgen voor volgend seizoen. Odoi liet al weten dat hij nog geen enkel signaal kreeg van de clubleiding om over een nieuw contract te spreken, al lijkt dat in de hectiek van de play-offs ook niet echt het juiste moment. Verminderde voorwaarden In ieder geval is Odoi niet van plan om al te stoppen met voetballen. Daarvoor voelt hij zich nog veel te fit. Hij gaat dus zeker nog verder als profvoetballer, ook al is dat niet bij Club Brugge. Volgens Gazet van Antwerpen is het goed mogelijk dat Club Brugge hem een nieuw contract zal aanbieden, maar dat zal ongetwijfeld aan fors verminderde voorwaarden zijn, zo voegt de krant er nog aan toe. Odoi heeft niet langer de reputatie van toen hij in 2022 overkwam van het Engelse Fulham en er werd verondersteld dat hij een absolute sterkhouder binnen het elftal zou worden. Daardoor zal zijn loon een pak lager liggen, aldus GVA.





