Besnik Hasi heeft geen goed nieuws voor Club Brugge

Het was nog nooit gebeurd. Besnik Hasi verloor vorige week voor de tweede keer op rij met KV Mechelen. Al kijkt hij dit weekend vooral ook naar wat er op Anderlecht zal gebeuren.

Twee nederlagen op een rij, dat had Besnik Hasi nog niet meegemaakt bij KV Mechelen. “En al staat er niets meer op het spel, leuk is dat niet. Als sportman wil je winnen”, aldus Hasi bij Gazet van Antwerpen. “Dat merk ik ook op training. In de kleine wedstrijdjes stel ik vast dat mijn spelers nog steeds competitief blijven.”

Ze laten dus zeker geen uitgebluste indruk na, ook al zitten heel veel spelers met vraagtekens over hun toekomst. “Anderen beseffen dan weer dat ze zich voor de volle honderd procent moeten smijten, omdat mijn opvolger ongetwijfeld meekijkt.”

Over zijn eigen toekomst laat Hasi niet in zijn kaarten kijken. “Het is spannend welke nieuwe uitdaging mijn pad zal kruisen. Ik zie wel wat er op mij afkomt. Eerst nog twee weken focussen op Mechelen.”

Titelstrijd

Hasi werd tien jaar geleden kampioen met Anderlecht en kijkt uit naar het duel met Club Brugge van zondag. “Ik weet hoe het eraan toegaat, met de druk in zo’n kampioenenmatch. Als Anderlecht thuis speelt en moet winnen, dan doet het dat meestal”, is hij duidelijk.

“Ook de ambiance in het stadion is fel verbeterd. Vroeger zaten de sfeermakers achter de goal. Nu precies overal. Dat verhoogt de druk op de tegenstander. Daarnaast ben ik benieuwd hoe Club, zonder Thiago, zal reageren na de dubbele tik die het kreeg tegen Fiorentina en Union. Volgens mij is Anderlecht licht in het voordeel.”