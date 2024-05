CEO van Westerlo komt met heel duidelijk nieuws waarom er nog geen nieuwe trainer is

Westerlo heeft nog geen nieuwe trainer aangesteld. Normaal wordt dat Timmy Simons, maar die is momenteel nog op vakantie.

Westerlo ontsloeg na de salonremise tegen KRC Genk trainer Rik De Mil. Hij werd tot het einde van het seizoen vervangen door Bart Goor. Dat was een tijdelijke oplossing, want er komt een nieuwe trainer voor volgend seizoen.

De naam die de voorbije dagen het meest viel, is die van Timmy Simons. CEO Wim Van Hove bevestigt aan Gazet van Antwerpen dat er normaal volgende week een contract getekend zal worden.

“De onderhandelingen worden in principe afgerond, zodra Timmy uit vakantie is”, bevestigt de CEO. “Voorlopig hebben we ook geen back-up. Je kunt maar met één iemand ernstig onderhandelen.”

Het is dan ook nog uitkijken wie er deel zal uitmaken van de staff die Simons naast hem krijgt. In principe blijft Bart Goor zeker als assistent en ook Yoni Buyens, Steve Colpaert en Rutger Van Snick zouden aan boord blijven.

Geen stage

“Over dat alles moeten we ook met Timmy verdere afspraken maken en dan pas krijgen we een zicht op de definitieve samenstelling van die technische staf”, klinkt het nog.

Normaal is volgende week alles rond, tenzij er nog problemen zouden opduiken. Een stage zal er normaal niet komen. “Westerlo hervat in principe in de derde week van juni de trainingen. We hopen ook op mooi weer in juli, zodat er perfect op eigen bodem kan getraind worden.”