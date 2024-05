Johan Boskamp zegt wie er de nieuwe landskampioen wordt en hoe het zal lopen

De ontknoping van de Jupiler Pro League komt eraan. Het kan dit weekend al prijs zijn voor RSC Anderlecht.

Wordt RSC Anderlecht dit weekend al kampioen? Of volgt de ontknoping pas volgende week? Het is razendspannend in de Jupiler Pro League. Volgens Johan Boskamp is het pas voor volgende week.

“Alleen al omdat ik er vanuit ga dat Union zondagmiddag wint op Cercle”, klinkt het in Het Belang van Limburg. “En dan kan het dit weekend nog niet definitief beslist zijn. Anderlecht tegen Club Brugge zie ik eindigen op een gelijkspelletje. Dat zou ook een prima resultaat zijn voor Anderlecht. Dan kunnen ze het volgend weekend afmaken op Antwerp.”

Anderlecht kampioen

Boskamp verwacht geen vuurwerk in het Lotto Park, ook niet van Club Brugge. “Anderlecht zal toch weer wat de kat uit de boom kijken. En Club Brugge moet het zonder Thiago doen. Dat scheelt toch ook weer een pakkie . Al was die tweede helft tegen Union wel geweldig. Ook omdat Union zijn verbetenheid en strijdlust weer helemaal heeft teruggevonden.”

De Nederlander ziet het liefst van al Union SG kampioen worden, maar zover zal het niet komen. “Ik blijf erbij dat Union de titel het meeste verdient. Maar de puntenhalvering heeft hen genekt. Nee joh, het wordt Anderlecht. Dat zeg ik toch al van voor de start van de competitie. Als je zoveel internationals in één ploeg hebt zitten, moet je gewoon kampioen spelen. Zo simpel is het.”