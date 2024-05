Westerlo-coach Bart Goor ziet dat zijn ploeg benadeeld werd tegen KV Mechelen

KVC Westerlo heeft zaterdagavond met 0-2 verloren van KV Mechelen. Geen geweldige prestatie van de Kemphanen, maar de wedstrijd had er ook anders kunnen uitzien.

"Eén van onze mindere wedstrijden", is Bart Goor meteen eerlijk na afloop. Westerlo pakte 11 op 45 na deze nieuwe nederlaag en is nu zeker van de laatste plaats in de Europe Play-offs.

"Het eerste halfuur zaten we echt niet in de wedstrijd. We deden dingen die niet gevraagd werden, heel weinig kwaliteit aan de bal en veel slordigheden waardoor zij goed in de tegenaanval konden gaan."

"Ze kwamen verdiend 0-1 voor. We krijgen natuurlijk ook kansen en je weet dat het snel kan gaan in het voetbal."

In de tweede helft ging het wel beter voor de Kemphanen. Alleen wou de bal er niet ingaan. "Over de tweede helft ben ik wel meer tevreden. We zijn op een andere manier beginnen voetballen. Meer offensief."

Reynolds werd neergehaald in het strafschopgebied van KV Mechelen. Scheidsrechter Matonga Simonini werd naar het VAR-scherm geroepen, maar negeerde het advies van de videoref.

"Voor mij was het altijd een penalty", is Bart Goor duidelijk. "Daar moet zelfs niet naar gekeken worden, dat zie je zo. Over die handsbal durf ik me niet uit te spreken, die heb ik niet goed bekeken."

"We hebben onze kansen gehad in de tweede helft, maar we verzilverden ze niet. Het was een van onze mindere matchen", besluit hij.