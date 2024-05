Als Vincent Kompany naar Bayern München trekt, kan hij daar herenigd worden met een van zijn favoriete spelers

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vincent Kompany staat op een zucht van een overstap naar Bayern München. Daar zal hij waarschijnlijk met een flink budget kunnen werken.

Harry Kane, Jamal Musiala, Mathys Tel, Serge Gnabry, Thomas Müller: bij Bayern München kan Vincent Kompany met heel wat goede aanvallers werken, moest hij naar daar trekken.

Maar duidelijk is dat er versterking moet komen na dit teleurstellende seizoen (3e plaats in de Bundesliga, halve finale van de Champions League).

In het verleden pakte Kompany al enkele keren uit door oude bekenden naar zijn club te halen. Bij Burnley haalde hij heel wat spelers die in de Jupiler Pro League indruk maakten. Denk maar aan Hannes Delcroix, Mike Trésor, Manuel Benson, Ameen Al-Dakhil, Lyle Foster, ... de lijst is lang.

Joshua Zirkzee en Vincent Kompany herenigd?

Dit liep niet altijd goed, en bij Bayern is er weinig ruimte voor fouten. Maar een voormalige jonkie van Vincent Kompany heeft, net als zijn mentor, grote stappen gezet sinds hun respectievelijke vertrek bij RSC Anderlecht. Het gaat hier om Joshua Zirkzee (23 jaar), die een topseizoen heeft gehad bij FC Bologna en van wie wordt verwacht dat hij deze zomer vertrekt.

© photonews

We weten dat onder meer AC Milan en Juventus de Nederlandse aanvaller volgen. Maar raad eens wie een terugkoopoptie heeft? Bayern München, de club waar Zirkzee werd opgeleid. In augustus 2022 verliet hij de club om naar Bologna te trekken voor 8,5 miljoen euro. Op dit moment wordt zijn marktwaarde door Transfermarkt op 40 miljoen euro geschat.

We weten dat Kompany een grote invloed heeft gehad op Zirkzee, die zijn tijd bij RSC Anderlecht zeer waardeerde. Zo lijkt het niet onmogelijk dat de twee bij Bayern München herenigd kunnen worden.