Ex-ref Gumienny laat zich uit over twee gele kaarten voor Hayen: "Hij verdient meer krediet"

Nicky Hayen moet de kers op de taart missen na zijn twee gele kaarten tegen Anderlecht. De coach zal de beslissende wedstrijd van Club tegen stadsgenoot Cercle vanop de tribune moeten bekijken. En daar kwam nogal wat reactie op.

Scheidsrechter Erik Lambrechts was echter onverbiddellijk in zijn beslissing. Hayen kreeg op een paar seconden tijd twee keer geel en mag daarom niet op de bank zitten tegen Cercle. Lambrechts kreeg tonnen kritiek over zich voor die actie.

"Maar ik vind de reacties te streng. Niemand weet wat daar gezegd is geweest. Van Hayen hebben we trouwens ook nog geen woord van kritiek op de ref gehoord", klinkt het bij Serge Gumienny in HBvL. "Dat siert hem. Het bewijst voor mij nog maar eens dat hij een toptrainer in wording is."

Uiteraard vindt iedereen het wel streng. “Was die tweede gele kaart écht nodig? Ach, misschien niet. Misschien werd Lambrechts toen ook even overmand door de spanning van het moment."

Al floot hij wel een heel correcte match. "Hij zal na een nachtje slapen misschien ook spijt hebben gehad. Zeker na de heibel die er nadien over werd gemaakt. Jammer, want voor de rest viel er niets op zijn wedstrijd aan te merken, terwijl er toch héél veel druk op stond."

"Ik vind daarom dat hij meer krediet verdient. Europees heeft Lambrechts een goed seizoen achter de rug, de bekerfinale heeft hij in goede banen geleid en ook in de play-offs valt er weinig op aan te merken. Voor mij is hij op dit moment de beste Belgische scheidsrechter.”