Staat de toekomst van Inter op het spel? 'Italiaanse grootmacht plots in Amerikaanse handen omdat... Chinese eigenaar lening niet tijdig heeft afgelost'

Opvallend nieuws uit Italië. Internazionale FC is niét langer in Chinese handen. Steve Zhang slaagde er niet om in enkele leningen af te lossen. En dus kwam de Italiaanse landskampioen automotisch in handen van een volgende investeringsmaatschappij.

Internazionale FC beleeft anno 2024 opnieuw sportieve hoogdagen. I Nerazzurri kende in de eigen Serie A amper tegenstand en pakte de landstitel met enkele straatlengtes voorsprong op de concurrentie. Op extrasportief vlak gaat het de Italiaanse topclub echter niet voor de wind.

Meer zelfs: The Financial Times weet dat Inter sinds kort in handen is van Oaktree. Dat wordt overigens ook bevestigd door de Amerikaanse investeringsmaatschappij, maar ontkent door... Steven Zhang. De Chinese zakenman claimt dat Inter nog steeds in zijn handen is.

Juridisch gezien heeft Oaktree echter alle recht om Inter op te eisen. Zhang leende in 2021 immers 395 miljoen euro (!) bij Oaktree. Dat bedrag moest inmiddels terugbetaald zijn, maar de Chinese eigenaar van Inter is er niet in geslaagd om zijn beloftes na te komen. In datzelfde contract staat dat - in geval van niet-betaling - Oaktree het recht heeft om Inter op te eisen.

"Het was nooit onze bedoeling om eigenaar te worden van Inter", aldus Oaktree in een statement. "Maar uiteindelijk moesten we onze investering veiligstellen. De fans hoeven zich echter geen zorgen te maken. Wij prediken rust. Het is onze bedoeling om van Inter een stabiele club te maken op sportief én financieel vlak. We willen allerminst snel-snel verkopen."

Staat de toekomst van Internazionale FC op het spel?

Zhang staat ondertussen op de achterste poten. "Ik probeer alvast met Oaktree rond de tafel te zitten om tot een oplossing te komen. Op deze manier kan het alleszins niet verder. Door het recht op de club te eisen spelen de Amerikanen met het voortbestaan van Inter."