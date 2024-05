Dan toch? 'Domenico Tedesco haalt gestopte Rode Duivel bij de EK-selectie'

Axel Witsel zei na de eerste selectie die Domenico Tedesco als bondscoach van de Rode Duivels maakte en waar onze landgenoot geen plaats in kreeg dat zijn carrière als international helemaal voorbij was.

Volgens Het Nieuwsblad zou de bondscoach het plan hebben om Witsel toch op te nemen in de selectie voor het EK. De krant noemt de onzekerheid over de blessures van Jan Vertonghen en Arthur Theate als belangrijkste reden daartoe.

Tedesco had zelf eerder al aangegeven dat hij de deur openhield voor mannen als Toby Alderweireld en Axel Witsel richting het EK in Duitsland, mochten er problemen zijn met de beschikbaarheid van bepaalde spelers.

Of Witsel al op de hoogte is van de plannen van Tedesco is momenteel niet geweten, want eigenlijk beschouwde hij zijn interlandcarrière als voorbij. In maart reageerde Witsel nog vrij scherp op de beslissingen van de bondscoach.

Argumenten

“Het onderhoud dat ik met hem had, was heel goed. Hij had heel goede ideeën. Maar toen ik de kamer verliet, had ik het gevoel dat ik in maart niet bij de selectie zou zitten. Dat was ook het geval”, klonk het toen bij Witsel.

De argumenten van Tedesco waren zijn gebrek aan ritme en speeltijd. “Dat tweede gesprek duurde nog geen twee minuten. Ik was het niet eens met zijn argumenten toen ik de selectie zag. Hij was niet consequent. Ik had liever gehad dat hij mij had verteld dat hij de voorkeur gaf aan een ander profiel in het middenveld. Ik zou het begrepen en geaccepteerd hebben.”