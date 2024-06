Done deal: Union SG plukt verdediger weg bij KAA Gent

In de Jupiler Pro League regent het dezer dagen toptransfers. En daarbij komen de teams al eens graag in elkaars vaarwater terecht. Het is niet anders met een jonge speler van KAA Gent die naar Union SG trekt.

Union SG kondigde op zaterdagochtend de komst van Yari Stevens aan. Hij tekende een contract tot juni 2026, met optie op nog een extra seizoen bij de Brusselaars. Het plan is om hem in eerste instantie bij de U23 te laten starten.

Daar kan hij minuten maken in het team van Naïm Aarab in de Eerste Nationale van het amateurvoetbal. Hij zal ook mogen meetrainen met de A-kern, laten ze bij Union Saint-Gilloise weten. Een eerste stap richting de Jupiler Pro League mogelijk.

Veel ervaring opgedaan bij Jong Gent

Yari Stevens komt over van KAA Gent, waar hij de voorbije drie seizoenen speelde en afgelopen seizoen zelfs kapitein was. Daardoor heeft hij ondertussen al wat ervaring opgedaan in de Eerste Nationale van het amateurvoetbal.

Yari Stevens signs a contract with Union U23. ✍️ pic.twitter.com/dZlaLeK40k — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) June 15, 2024

Hij was er ook al bij in de voorrondes van de Conference League voor Gent en verzamelde 25 wedstrijden bij Jong Gent afgelopen seizoen. De gewezen jeugdinternational is een back, die ook op de vleugel kan spelen en als verdedigende middenvelder.

We willen van de gelegenheid gebruik maken om Yari Stevens veel succes te wensen in zijn nieuwe uitdaging. Of we hem in het seizoen 2024-2025 op een bepaald moment in de A-kern zien opduiken? Dat zal nog moeten blijken.