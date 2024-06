Dit is de man die ineens de grote leider zal moeten worden bij de Duivels en hij is duidelijk: "Die jongens moeten zich nu bewijzen"

Ineens is Timothy Castagne met zijn 43 interlands de meest ervaren en beschikbare verdediger die Domenico Tedesco ter beschikking heeft voor maandag. De 28-jarige rechtsback van Fulham moet dus ook de verdediging gaan leiden.

Castagne heeft ervaring genoeg na drie jaar Serie A en vier jaar Premier League. Het enige probleem: als rechtsachter is het niet makkelijk om de hele verdediging te sturen. "Het is geen evidentie om met de spelers die op links staan te communiceren", gaf hij toe.

"Ik moet inderdaad nog meer gaan sturen. Ik sprak eerder al veel, maar dat zal nog meer moeten. Tijdens de momenten dat het spel stil ligt, zal ik wel bijsturen waar nodig is. Ik moet de jongere gasten helpen."

Dat het een onuitgegeven verdediging wordt tegen Slovakije is naar eigen zeggen geen item binnen de spelersgroep. Vertonghen, Witsel, Theate en Meunier ontbreken immers. "De coach heeft deze groep gekozen omdat ze er klaar voor waren. Hij heeft ze niet geselecteerd om op de bank te zitten een heel toernooi."

Ik weet nog niet wanneer Meunier zal terugkeren

"We hebben inderdaad enkele problemen, maar de meeste jongens staan terug op het oefenveld. Het is nu aan andere spelers om zich te tonen en te bewijzen dat ze verdienen om erbij te zijn. We hebben die jongens nodig!"

Zijn maatje, Thomas Meunier, zit intussen nog altijd in België te revalideren. "Ik heb met hem gesproken de dag nadat hij die blessure opliep. Het was natuurlijk een hele klap voor hem, want hij had er alles aan gedaan om erbij te zijn. Wanneer hij terugkeert, weet ik niet."

Zelf kent Castagne het gevoel maar al te goed. Hij miste het vorige EK met een blessure. "Daar denk ik nu niet meer aan. Ik hou me ook niet in. Als zo'n situatie weer voorkomt, zal ik hetzelfde doen. Ik heb daarna nog trappen gehad. Als ik daarop te veel zou letten, zou ik niet meer kunnen spelen."