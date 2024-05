'Transfer naar de Premier League in de maak: Antwerp kan nog heel wat geld opstrijken voor speler die weg mag'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Antwerp staat voor een zeer drukke transferperiode. Naast trainer Mark Van Bommel vertrekken er komende zomer ook nog heel wat spelers.

Antwerp wil volgende zomermercato flink wat geld op de rekening zien verschijnen. Na het teleurstellende seizoen dat The Great Old achter de rug heeft, is dat toch de bedoeling.

Heel wat spelers zullen vertrekken. Jean Butez, Michel-Ange Balikwisha, Alhassan Yussuf, Jurgen Ekkelenkamp, ​​Georges Ilhenekhena en misschien Vincent Janssen kunnen verkocht worden.

Maar er is nog een overbodige pion die op heel wat interesse kan rekenen. Dan hebben we het over Pierre Dwomoh. Die keert na dit seizoen terug naar Antwerp dat hem uitleende aan RWDM.

De Brusselse club wilde geen 1,5 miljoen betalen voor Dwomoh, dus besloot Antwerp om het contract van de jonge middenvelder met een jaar te verlengen.

Dat komt hen nu erg goed uit. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zijn Leicester City en Luton Town erg geïnteresseerd in Dwomoh.

Die eerstgenoemde zou graag drie miljoen euro betalen voor de Belg. Er staan dan ook gesprekken tussen de entourage van Dwomoh en de Engelse club op het programma.