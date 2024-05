Kiest Karetsas voor Griekenland in plaats van Rode Duivels? Vader legt het uit

Kos Karetsas speelde zich vorige week in de kijker bij KRC Genk. Maar wat zal hij doen als hij international wordt?

Domenico Olivieri dropte Karetsas in het basiselftal van KRC Genk, afgelopen weekend in het duel met Royal Antwerp FC. De jonge snaak bedankte meteen met een assist op het enige doelpunt van de Limburgers.

De lof bleef dan ook niet lang uit en die kwam niet alleen uit ons land. Karetsas, zoals zijn naam doet vermoeden, is van Griekse afkomst. Zijn prestaties worden ook daar op de voet gevolgd door de pers én de nationale ploeg.

“Blijkbaar krijgt hij in Griekenland ook veel aandacht”, zegt vader Vaios in een interview met Het Laatste Nieuws. “Een jeugdvriend belde me vanochtend op om te zeggen dat alle tv- en radiozenders het over hem hadden. Mooi om te horen.”

Nationale ploeg

Griekenland zal hem altijd nauw aan het hart liggen, maar is die liefde voor het zuiderse land ook zo groot als het op de nationale ploeg aankomt?

“De Griekse bond heeft al meermaals geïnformeerd, maar ik heb hen duidelijk gemaakt dat er op dit moment totaal geen sprake is van een switch”, klinkt het heel erg duidelijk.

“Kos speelt jeugdinterlands voor België en dat blijft voorlopig zo. Het is aan hem zelf om over een paar jaar de keuze te maken. Daar is hij ook slim genoeg voor.”