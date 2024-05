Toeval of niet? 'Kompany is nog niet voorgesteld, maar deze twee spelers van Manchester City trekken al naar Bayern'

Vincent Kompany wordt de nieuwe coach van Bayern München. De voormalige Rode Duivel mag zijn filosofie overbrengen bij een Europese grootmacht. Toeval of niet, maar er staan meteen twee opvallende transfers te gebeuren.

RSC Anderlecht is Manchester City niet, maar het is wel mijn bedoeling om op dezelfde dominante manier te voetballen

Bovenstaande quote sprak Vincent Kompany enkele seizoenen geleden uit bij zijn aanstelling als speler-trainer van RSC Anderlecht. The Prince deed van zich spreken met zijn filosofie, maar het werd al snel duidelijk dat paars-wit niet over dezelfde kwaliteiten kon beschikken als het Engelse origineel.

Dat is bij Bayern München wel eventjes anders. Kompany krijgt de kans om zijn filosofie uit te testen bij een Europese grootmacht. Zou het toeval zijn dat uitgerekend nu twee spelers van Manchester City aan een transfer naar... Der Rekordmeister worden gelinkt?

The Sun weet dat Jack Grealish en John Stones zijn gepolst naar een verhuis naar Beieren. Bayern München was sowieso al op zoek naar defensieve versterking. Stones was vorig seizoen één van de sterkhouders in de defensie bij Manchester City. Blessureleed hield hem dit seizoen aan de kant, waardoor een nieuwe uitdaging voor een nieuwe start kan zorgen.

Grealish is dan weer één van de lievelingen van het Engelse publiek, maar de voormalige aanvoerder van Aston Villa kon zich sinds zijn aankomst in het Etihad Stadium nooit helemaal doorzetten. Bovendien doet de ontbolstering van Jérémy Doku hem niet goed. Ook voor hem is andere lucht welkom.

Welke transfers wil Vincent Kompany doen bij Bayern München?

Kompany en Bayern München zijn overigens momenteel de laatste punten en komma's aan het bespreken. Over de cijfertjes is er een akkoord, maar The Prince wil inspraak in het transferbeleid. Al kan hij wellicht al het één en ander bereiken met de kern die er vandaag al is.