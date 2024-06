"Ze hadden veel geld aangeboden, meer dan AC Milan": hoe De Ketelaere's carrière bijna een totaal andere weg volgde

Charles De Ketelaere werd gisteren definitief gekocht door Atalanta. Maar hij had zijn carrière bijna een andere wending gegeven, ver weg van de Serie A.

AC Milan moest twee jaar geleden niet minder dan 36 miljoen op tafel leggen om Club Brugge ervan te overtuigen Charles De Ketelaere los te laten. Het moet gezegd worden dat de Milanezen stevige concurrentie hadden, zoals Vincent Mannaert uitlegt aan de Italiaanse journalist Alessandro Schiavone.

"Club Brugge had een akkoord met Leeds United over De Ketelaere. De Engelsen boden veel geld aan, meer dan AC Milan," herinnert de voormalige CEO van Blauw en Zwart zich.

Hij gaat verder: "Ik stond sterk dankzij dit bod van Leeds en het was dus niet gemakkelijk voor Paolo Maldini. Persoonlijk had ik niets tegen het feit dat Charles naar Leeds zou gaan, maar ik heb daarna zijn wens om naar Milaan te gaan geaccepteerd. Het probleem was dat het eerste bod van de Rossoneri 22 miljoen euro was..."

AC Milan in plaats van Leeds

De Italianen verhoogden uiteindelijk hun bod na vrij lange onderhandelingen. Hoewel hij sindsdien goed is hersteld bij Atalanta, was dit avontuur in Milaan geen succes voor CDK.

"Paolo zei dat Charles tijd nodig had, maar het probleem is dat er geen tijd is voor zoiets in een grote club als AC Milan. Achteraf gezien had hij gelijk, want Charles heeft een jaar later bij Atalanta zijn kwaliteiten laten zien. Zelfs als de druk daar minder groot is dan bij AC Milan," analyseert Mannaert.