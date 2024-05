Daags na Europa League-winst wordt witte rook verwacht: 'Dit is Atalanta van plan met De Ketelaere'

Charles De Ketelaere won afgelopen woensdag de Europa League met Atalanta BC. Die trofee zorgt eveneens voor een pak zekerheid als het over de directe toekomst van de Rode Duivel gaat.

Atalanta BC huurt Charles De Ketelaere dit seizoen van AC Milan. In de overeenkomst zit eveneens een aankoopoptie van 23 miljoen euro vervat. Het spreekt voor zich dat de Noord-Italianen de optie gaan lichten. Al is de eindwinst van de Europa League wel héél belangrijk voor Atalanta.

La Dea is op die manier honderd procent zeker van deelname aan de Champions League. Ook via de competitie is het toegangsticket (zo goed als binnen), maar de Noord-Italianen wilden niet vooruit lopen op de zaken. Nu is het héél zeker: De Ketelaere blijft ook volgend seizoen in het shirt van Atalanta voetballen.

De Italiaanse media weten dat De Ketelaere eerstdaags zijn krabbel zal zetten onder een vierjarig contract bij Atalanta. De Rode Duivel heeft al langer een mondeling akkoord met zijn (tijdelijke) werkgever, maar wacht al enkele weken op groen licht om zijn handtekening ook effectief te zetten.

Ondertussen is het ook een zekerheid dat De Ketelaere volgend seizoen bij Atalanta zal blijven. Nochtans is er genoeg interesse voor de aanvaller. En kan Atalanta de aankoopoptie lichten én vervolgens nog stevig cashen op de Rode Duivel. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op dertig miljoen euro, maar zijn effectieve prijskaartje ligt een pak hoger.

Hoe ziet de toekomst van Charles De Ketelaere eruit?

Desalniettemin gelooft Atalanta dat die meerwaarde de komende maanden zal stijgen. Met een EK én een Champions League-campagne in het vooruitzicht kan De Ketelaere zich bij Atalanta verder klaarstomen op een toptransfer. AC Milan was dan wel geen succesverhaal, maar dat wil niet zeggen dat de 23-jarige aanvaller de Europese top niet via een omweg kan halen.