Nederland bibbert lang na festival van gemiste kansen en moet 'man die enkel in hoogste nood zou gebruikt worden' danken

In een groep met ook nog Oostenrijk en Frankrijk moet je je eerste match tegen Polen winnen. Daar waren de Nederlanders zich maar al te goed van bewust. En dat had eigenlijk vrij simpel kunnen gebeuren, maar als je uit een 20-tal kansen maar twee ballen tegen de netten krijgt...

Twee ploegen met redelijk wat blessurezorgen. Nederland heeft het zichzelf wel moeilijk gemaakt tegen Polen. Na drie minuten had Gakpo al moeten scoren, maar Szczesny pakte knap met de hand. Nog voor de tiende minuut had ook Reijnders een goeie kans, maar hij schoof de bal naast de paal.

Donderslag bij heldere hemel

Het werd een festival van gemiste kansen bij Oranje, maar intussen had Polen wel al de 1-0 gescoord, compleet tegen de gang van het spel in. De vervanger van Lewandowski klom hoog en kopte een hoekschop binnen.

© photonews

Wel indrukwekkend hoe kalm Nederland er bij bleef. Even later had Depay hen al op gelijke hoogte moeten brengen, maar de spits schoot onbesuisd over. Het bleef maar kansen regenen en nog bleven ze kalm. En dat loonde, want op het halfuur kon Gakpo dan wel de oververdiende gelijkmaker scoren.

Korven met kansen

Erop en erover? Nee, daarvoor misten onze noorderburen efficiëntie. Depay weigerde zijn eerste te maken en Gakpo liet zijn tweede liggen. Een vreemde match zo, want Polen kwam er nog amper aan te pas.

In de tweede helft ging het kansenfestival gewoon door en Nederland bleef maar missen. Depay, Simons, Gakpo... ze kregen hun schoten maar niet gekadreerd. De kansen pasten intussen niet meer in één korf. Toch maar wat oefenen op afwerking zouden we zeggen.

Verbruggen moest zelfs verhinderen dat Kiwior de 2-1 scoorde. Daarna was het weer aan Nederland, maar Szczesny hield ook Dumfries nog maar eens van een doelpunt en De Vrij kopte over.

Ronald Koeman kon niet anders dan zijn laatste troef van de bank halen: Wout Weghorst. En ja, die zou enkel gebruikt worden in hoogste nood. Maar hoger kon de nood niet zijn. Ongelooflijk maar waar: zijn eerste kans die hij kreeg hing tegen de netten.

En zo scoorde de 31-jarige spits van Hoffenheim alweer een belangrijk doelpunt. Oranje heeft het zichzelf wel bijzonder moeilijk gemaakt.