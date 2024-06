Smaakmaker van Antwerp lijkt transfervrij op weg naar Sevilla

Chedira Ejuke wist vorig seizoen indruk te maken in Antwerpen. Met zijn flukse dribbels was de Nigeriaan een nachtmerrie voor vele verdedigers. Waarschijnlijk zal hij die dribbels binnenkort ook in Spanje kunnen tonen.

Bij Antwerp speelde hij 29 wedstrijden in de Pro League waarin hij goed was voor vier doelpunten. Bovendien gaf de 26-jarige aanvaller ook vier assists. Antwerp huurde Ejuke van CSKA Moscow.

De transferwaarde van Ejuke wordt volgens Transfermarkt geschat op zo'n 6 miljoen maar van dat geld zal Antwerp dus niets zien. Ejuke kan transfervrij opgepikt worden door Sevilla.

Volgens transferspecialist Fabrizio Romano is er een mondeling akkoord tussen Ejuke en Sevilla. De medische testen staan volgende week ingepland, nadien zal de club met een officiële aankondiging komen.

