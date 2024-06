De laatste van Jean-François Gillet, Mertens als redder, Vertonghen al aanvoerder: de vorige België - Slowakije was alweer 11 jaar geleden

Morgen staat België tegenover Slowakije voor onze eerste wedstrijd op het EK. De laatste confrontatie met de Slowaken dateert al uit 2013.

Er wordt lang uitgekeken naar de wedstrijd van aanstaande maandag: ere is maar één optie en dat is winnen. In 2013 was het slechts een vriendschappelijke wedstrijd, maar niet zonder noemenswaardige anekdotes.

Een paar maanden voor het WK in Brazilië was deze voorbereidingswedstrijd nog een mooie mix tussen meerdere generaties. In de verdediging beschermden Daniel Van Buyten en Nicolas Lombaerts het doel van Jean-François Gillet, voor wie die wedstrijd zijn laatste optreden voor de nationale ploeg was.

Thibaut Courtois en Simon Mignolet zaten daardoor op de bank. Naast hen vonden we jongens als Laurent Ciman, Jelle Van Damme, Guillaume Gillet, Radja Nainggolan of zelfs...Thomas Buffel en Timmy Simons.

Mertens als luxe joker

Jonge spelers als Toby Alderweireld, Jan Vertonghen (die de armband droeg), Eden Hazard en Kevin De Bruyne waren zich aan het voorbereiden op hun eerste grote internationale toernooi. Christian Benteke startte eveneens ten koste van Romelu Lukaku maar wist nog niet dat hij door een blessure het WK van Brazilië ging missen.

Eden Hazard opende na tien minuten de score vanaf de stip, maar Slowakije nam daarna de tijd om in de 88e minuut gelijk te maken. Dries Mertens maakte vervolgens zijn supersub-status bekend door België de overwinning te schenken toen de extra tijd naderde met een assist van Mousa Dembélé.