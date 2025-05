Op weg naar de uitgang? Lucas Stassin zou Saint-Étienne kunnen inruilen voor ander Ligue1-team

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Lucas Stassin staat op het verlanglijstje van Paris FC. De pas naar de Ligue 1 gepromoveerde club toont interesse in de ex-spits van Anderlecht en Westerlo. Zo kan Stassin na amper één seizoen Saint-Étienne alweer verlaten.

Na een goed seizoen op persoonlijk vlak, waarin hij twaalf keer scoorde en vier assists gaf, kan Lucas Stassin alweer een transfer gaan maken. Zijn huige werkgever Saint-Étienne staat ondanks de doelpunten van onze landgenoot op de voorlaatste plaats in de Franse Ligue 1. Als Saint-Étienne effectief degradeert naar de Ligue 2, lijkt een vertrek nog waarschijnlijker.

De doelpuntenmaker zou echter in Frankrijk kunnen blijven. Volgens RMC Sport heeft Paris FC interesse getoond in zijn profiel. Het team dat net gepromoveerd is naar de Ligue 1 heeft geïnformeerd naar de Belgische aanvaller.

De voormalige speler van Anderlecht staat momenteel onder contract bij Saint-Étienne tot 30 juni 2028. Hoewel zijn transferwaarde rond de zeven miljoen euro ligt, mikken Les Verts veel hoger. De geschatte vraagprijs zou bijna dertig miljoen euro bedragen.

Een zeer mooie meerwaarde

Saint-Étienne zou dus een mooie winst kunnen behalen. De Franse club betaalde vorige zomer een kleine tien miljoen euro aan Westerlo.

Het team uit de Franse hoofdstad zal naar verwachting niet de enige zijn die komende zomer interesse zal tonen in de doelpuntenmaker. Maar gezien de hoge budgetten van de promovendus, lijken zij over uitstekende kaarten te beschikken om Stassin in te lijven.