Wat vindt Nainggolan hiervan? Lokeren-Temse laat bijna volledig elftal vertrekken

Door het mislopen van de promotie richting de Jupiler Pro League, kan Lokeren-Temse zich volop focussen op het nieuwe seizoen. Er zijn al zeker acht vertrekkers te melden bij de Oost-Vlamingen. Met enkele andere spelers lopen de onderhandelingen nog.

Lokeren-Temse miste op een haar na het barrageticket om promotie richting de Jupiler Pro League af te dwingen. In een spannende tweestrijd verloor het uiteindelijk nipt van Patro Eisden Maasmechelen. Voor volgend seizoen is de Oost-Vlaamse club volop bezig met de kern samen te stellen.

Zo zijn er maar liefst acht spelers wiens contract niet is verlengd. Dat meldt Het Nieuwsblad. Clubicoon Gil Van Moerzeke vond onderdak bij FC Lebbeke, terwijl Thiebe Van Elsuwege naar Lierse trok.

Ook Thomas Marijnissen en Cederick Van Daele, toch spelers die respectievelijk 20 en 26 keer meespeelden dit seizoen, mogen andere oorden opzoeken. Over hun toekomst is nog niets geweten.

Tenslotte zijn ook Jelle Merckx, Junior Lambo en Allan Tshimanga volgend seizoen geen spelers van Lokeren-Temse meer. Spits Danièl Perez, die gehuurd werd van Club NXT, keert terug naar Brugge.

Het heetste hangijzer op Daknam is natuurlijk de situatie rond Radja Nainggolan. Lokeren-Temse wil de middenvelder maar wat graag ook volgend seizoen voor hen zien spelen. Maar of dat ook effectief zo zal zijn, valt nog af te wachten. Benieuwd of Nainggolan tevreden zal zijn met de vele vertrekkers bij de fusieclub.