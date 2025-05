Manchester City pakt uit en eert De Bruyne op indrukwekkende wijze: "Verdient hij na een decennium van ongeziene klasse"

Kevin De Bruyne kondigde recent zijn afscheid aan bij Manchester City. Zijn toekomst is voorlopig nog onzeker, al gonst het overal van de geruchten.

De Rode Duivel is er zeker mee bezig, maar moet zich eerst nog focussen op het seizoenseinde bij City. Zaterdag wordt de finale van de FA Cup gespeeld tegen Crystal Palace en dinsdag draagt hij voor de laatste keer het blauwe shirt in het Etihad Stadium.

Het zal een speciale dag worden voor KDB met een emotioneel afscheid van het publiek. De aanvallende middenvelder zal in de bloemetjes worden gezet.

Ondertussen werd ook al een enorme muurschildering van hem onthuld. "Op de “wondermuur” prijkt ook de tekst “Ooohhh Kevin De Bruyne”, het bekende supporterslied op de melodie van Seven Nation Army van The White Stripes", schrijft Manchester City op zijn website.

🔵🇧🇪 Kevin De Bruyne iconic mural has been unveiled outside the Etihad stadium ,the mural also features every trophy he has won during his 10 years at the club 👑🏆 pic.twitter.com/b17hX5bUjD