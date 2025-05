Komt het tot een clash? "Ultra's gaan Wouter Vandenhaute opwachten"

De ultra's van Anderlecht gaan komende zondag hun niet-uitvoerend voorzitter Wouter Vandenhaute opwachten aan het stadion. Althans, dat beweerde presentator Eric Goens gisteren in zijn eigen talkshow Bar Goens op VTM.

Eric Goens zou uit betrouwbare bron vernomen hebben dat de ultra's van RSC Anderlecht Wouter Vandenhaute zullen opwachten wanneer hij het stadion betreedt voor de wedstrijd tegen Club Brugge van komende zondag.

Het loopt al geruime tijd stroef tussen de niet-uitvoerend voorzitter van Anderlecht en de supporters van de Brusselse club. Maandenlang klinkt er reeds de oproep wOUTer die weinig aan het toeval overlaat.

Er was afgelopen zaterdag in de 0-1 nederlaag tegen Union ook de oproep om naar de afscheidsdrink van Vandenhaute te komen. Dat leek eerst een ludieke actie, maar niets is minder waar. Dat schrijft Het Nieuwsblad en kon u eerder al lezen bij ons.

De bekerfinale van eerder deze maand had het seizoen van Anderlecht kunnen redden, maar ook die ging verloren. In de competitie lijkt de vierde plaats het hoogst haalbare.

En dus is het bang afwachten of het ook effectief tot een confrontatie komt tussen Vandenhaute en de ultra's van de club. Vandenhaute zal vermoedelijk toch met een klein hartje afzakken naar het Lotto Park.