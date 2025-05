Antwerp schakelt een versnelling hoger: Na Hairemans en Foulon lijkt een derde aanwinst nabij

Antwerp kondigde gisteren officieel de terugkeer van Geoffrey Hairemans aan. De middenvelder is de tweede speler die transfervrij overkomt van KV Mechelen. Daarnaast onderhandelt Marc Overmars ook over de Oegandese middenvelder Allan Okello.

Bij Antwerp moeten ze ook komende zomermercato op de centen letten. Met Hairemans en Foulon komen al twee nieuwe spelers gratis over. Toch blijft Marc Overmars speuren naar opportuniteiten op de transfermarkt. En zo is hij terecht gekomen bij Allan Okello, dat schrijft Africafoot.

Okello is een Oegandees van 24 die in eigen land speelt bij Vipers SC. Met die club speelde hij onlangs kampioen en daar had Okello een groot aandeel in. Met 18 doelpunten en 4 assists in 28 wedstrijden werd Okello uitgeroepen tot speler van het jaar bij Vipers. Het ziet er ook naar uit dat hij tot MVP van de gehele Oegandese competitie zal worden.

Antwerp kent wel de nodige concurrentie voor Okello. Verschillende clubs uit Tanzania en Egypte tonen interesse in de 22-voudig Oegandees international. Maar Antwerp zou het concreetst zijn. Volgens Africafoot heeft Overmars al geïnformeerd bij Vipers naar de vraagprijs voor hun sterspeler.

Die vraagprijs zou schommelen rond de 300 duizend euro. Dat ligt in de lijn met zijn markwaarde. Antwerp is zeer geïnteresseerd om snel tot een akkoord te komen. Gezien de contractsituatie van Okello, volgende zomer is hij transfervrij, lijkt Vipers graag te willen meewerken aan een overstap.

En zo zou het kunnen dat The Great Old snel een derde inkomende transfer kan afronden. Maar zover is het nog niet. Met de speler is nog geen akkoord gevonden.