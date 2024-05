Heeft Ritchie De Laet zijn laatste wedstrijd gespeeld voor Antwerp? Club komt met belangrijke blessure-update

Ritchie De Laet kwam slecht neer tijdens de wedstrijd tegen KRC Genk. Daardoor moest hij het veld vroeger dan verwacht verlaten.

Ritchie De Laet kondigde onlangs aan dat hij volgend seizoen niet meer bij Antwerp zal spelen. Daardoor werd zijn grote afscheidswedstrijd gepland op zondag 26 mei tegen Anderlecht.

Dan zou hij nog een laatste keer in het Bosuilstadion voor de eigen supporters kunnen spelen. Maar daar lijkt nu niets meer van in huis te komen.

Tijdens de wedstrijd tegen KRC Genk liep hij een blessure op die er op het eerste zicht niet goed uitzag. Donderdag kwam de club zelf met een update.

'Ritchie De Laet heeft afgelopen maandag in Genk bij het slecht neerkomen een serieuze impact op het kniegewricht opgelopen', begint de club via zijn officiële kanalen.

'Dinsdag zijn de nodige scans gebeurd en uit die medische beeldvorming is gebleken dat een operatieve ingreep niet nodig is. Daarop is Ritchie meteen aan zijn revalidatie begonnen.'