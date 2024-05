Gaan we een ongeziene trainerscarrousel tegemoet in België? Twaalf (!) clubs starten het seizoen (wellicht) met nieuwe coach aan het roer

De Jupiler Pro League sluit het voetbalseizoen komend weekend af. Onze Belgische competitie dreigt er volgend seizoen helemaal anders uit te zien. Maar liefst twaalf van de zestien eersteklassers lijken een trainerswissel door te voeren.

Die twaalf op zestien is allesbehalve onrealistisch te noemen. Ondertussen weten we al zeker dat zes coaches vertrekken bij hun huidige club. Slechts van vier posities in het trainerslandschap zijn we vandaag zeker dat die situatie ook volgend seizoen identiek zal zijn.

Bevestigde vertrekkers: 6/16

Het aantal vertrekkende trainers is al opmerkelijk hoog: terwijl het doek nog niet is gevallen over het seizoen, weten zes clubs al dat ze het volgende seizoen met een andere coach zullen beginnen. En het zijn niet de minste clubs die moeten veranderen.

© photonews

KRC Genk zoekt een opvolger - hieronder kan u lezen wie dat kan worden - voor Wouter Vrancken (1), terwijl Antwerp FC Mark van Bommel (2) moet vervangen. Bij KAA Gent lijkt de wissel van de macht al geregeld: Vrancken komt er op de stoel van Hein Vanhaezebrouck (3) te zitten.

KVC Westerlo heeft de komst van Timmy Simons bevestigd als opvolger van Rik De Mil (4), terwijl KV Mechelen voort moet zonder Besnik Hasi (5). Het is FCV Dender die door het vertrek van Simons (6) uiteindelijk zelf ook een nieuwe coach moet zoeken.

Coaches die gegeerd zijn door andere clubs: 3/16

Na het geweldige seizoen van Cercle Brugge staat het vast dat Miron Muslic (1) sollicitaties zal ontvangen. De Bosniër staat onder andere op de shortlist van Stade Reims om Will Still op te volgen. Als hij met De Vereniging Europa haalt zou hij ervoor kunnen kiezen om dat uitdaging aan te gaan, maar Cercle heeft niet veel argumenten om hem te behouden.

© photonews

Alexander Blessin (2) - net als Karel Geraerts en Felice Mazzù voor hem - staat na het geweldige seizoen met Union SG in de spotlight. Al is de situatie hier anders. Door de familiale omstandigheden kan de coach kiezen om terug te keren naar Duitsland.

Uiteindelijk zou Thorsten Fink (3) bij STVV kunnen blijven, maar De Kanaries hebben nog lang geen zekerheid. Het werk van de Duitser is zeer gewaardeerd en opgemerkt: Genk ligt op de loer, maar het lijkt waarschijnlijk dat de coach zelf een buitenlands avontuur verkiest.

Situatie achter de schermen zorgt voor onzekerheid: 2/16

Deze korte lijst bevat twee namen: Ivan Leko (1) en Dirk Kuyt (2). Het is moeilijk te voorspellen hoe Standard er volgend seizoen uit zal zien. Bovendien lijkt Leko niet meteen geneigd om aan te blijven aan de boorden van de Maas.

Ook de toekomst van Beerschot VA zorgt voor vraagtekens. De eigenaars willen verkopen en... dan weer niet. Het zorgt ervoor dat Kuyt zich vragen stelt bij de werking van de club. Zonder versterkingen wil de Nederlander zelf niet aanblijven.

De zekerheden: 4/16

Vierwerg hoera: er zijn ook nog zekerheden! Sporting Charleroi blijft sowieso doorgaan met Rik De Mil (1), terwijl ook OH Leuven geen wissel plant. Oscar Garcia (2) blijft gewoon op post aan Den Dreef. KV Kortrijk speelt zondag nog voor promotie en in dat geval blijft ook Freyr Alexandersson (3) gewoon aan.

Ook Brian Riemer (4) behoort tot de zekerheden. Het paars-witte bestuur luistert niet naar de kritiek op de Deense hoofdcoach. Meer zelfs: de bestuurskamer zit héél duidelijk én unaniem op één en dezelfde lijn.

En dan is er nog... Nicky Hayen

Wat moeten we tot slot zeggen van Nicky Hayen? De coach ad-interim van Club Brugge gaat zo goed als zeker de titel pakken en strandde met Club Brugge op een zucht van de Conference League-finale. Kan Bart Verhaeghe om de coach heen?