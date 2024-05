Het is niét Fredberg die Riemer blijft verdedigen: 'Anderlecht-bestuur is unaniem en neemt besluit over toekomst van Anderlecht-coach'



Volg Anderlecht nu via WhatsApp! Brian Riemer is ook volgend seizoen de coach van RSC Anderlecht. De Deen kreeg na de nederlaag tegen Club Brugge af te rekenen met een pak kritiek. De paars-witte bestuurskamer zit echter op één en dezelfde lijn. RSC Anderlecht verloor afgelopen zondag na een absolute non-match van Club Brugge. Weg eerste plaats, weg titeldroom - we houden er geen rekening mee dat er zich komende zondag een mirakel zal volstrekken - en weg rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League. Een pak fans, Anderlecht-iconen en voetbalwaarnemers achten Brian Riemer verantwoordelijk voor het verlies. Volgens die publieke opinie toont de Deen te weinig lef en is hij tactisch niet onderlegd genoeg om de juiste keuzes te maken op de juiste momenten. Het Laatste Nieuws weet dat Riemer zich echter geen zorgen moet maken. De Deen zit ook volgend seizoen op de bank van het Lotto Park. Meer zelfs: het is niet enkel Jesper Fredberg die in zijn landgenoot blijft geloven. De volledige paars-witte bestuurskamer zit op één en dezelfde lijn. De prestaties van de voorbije maanden overtuigen dat Anderlecht-bestuurders dat de juiste weg is ingeslagen. De Belgische recordkampioen wil dan ook stabiliteit en continuïteit. En dat moet zich vertalen in een sterker en stabieler Anderlecht volgend seizoen. Is Brian Riemer ook volgend seizoen de coach van RSC Anderlecht? Al beseft ook Riemer dat hij volgend seizoen slechts één doel heeft: de titel pakken. Anderlecht is het niet alleen aan zijn status verplicht om elk seizoen mee te strijden om de prijzen. Na de anticlimax van afgelopen zondag nemen ook de fans met niets minder genoegen.



