Aan alles komt een einde: Xabi Alonso reageert na eerste nederlaag van het seizoen met Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen heeft woensdagavond in de finale van de Europa League verloren van Atalanta. De Italianen bleken een maatje te sterk en maakten een einde aan de ongeslagen reeks van 51 wedstrijden.

En dat uitgerekend in de finale van de Europa League. "Het doet pijn om net in de finale de eerste wedstrijd van het seizoen te verliezen", gaf coach Xabi Alonso toe na de wedstrijd.

Toch blijft de Spanjaard erg trots op wat hij en zijn troepen bereikt hebben. "Normaal komt de eerste nederlaag veel vroeger, dus moeten we trots zijn op die 51 wedstrijden."

"Verliezen in de finales vergeet je niet gemakkelijk dus we moeten er absoluut iets van leren. We waren niet op ons best. Het wordt een uitdaging om deze nederlaag om te zetten in een competitieve mindset voor zaterdag."

Want zaterdag volgt de laatste wedstrijd van het seizoen voor de Duitsers. Leverkusen neemt het dan op tegen Kaiserslautern in de finale van de Duitse Beker. Weinig tijd om de knop om te draaien dus.