Onwaarschijnlijk: Charles De Ketelaere en Atalanta doen het onmogelijke en breken reeks van Bayer Leverkusen, eerste hattrick ooit in Europa League-finale

Atalanta heeft de Europa League gewonnen! Charles De Ketelaere en zijn ploegmakkers waren een maatje te sterk voor Bayer Leverkusen en wonnen met 3-0 in de Dublin Arena.

Atalanta nam het woensdagavond op tegen Bayer Leverkusen in de finale van de Europa League. Charles De Ketelaere mocht in de basis starten bij Atalanta terwijl Boniface (ex-Union) op de bank begon bij Leverkusen.

Al snel werd duidelijk dat de Italianen de partij in handen wilden nemen. Leverkusen begon onherkenbaar zwak en leverde op tien minuten de bal meer dan één keer zomaar in. De Duitsers bleven er echter niet mee wegkomen.

De bal werd na een hoekschop niet goed weggewerkt en kwam zo bij Zappacosta terecht die over de grond voorzette. Niemand leek bij de bal te kunnen tot Lookman plots op de juiste plaats opdook en niet twijfelde. Na nog geen kwartier kwam de ploeg van Charles De Ketelaere zowaar op voorsprong.

© photonews

En nog geen kwartier later was het alweer prijs. Voor de zoveelste keer leverden de Duitsers de bal in, deze keer bij Lookman. Die zette een mooie actie op poten en knalde het leer nadien heerlijk voorbij een stuk of vijf Leverkusen-verdedigers plus de doelman.

© photonews

Xabi Alonso kon zijn spelers maar beter een donderpreek geven tijdens de rust want die eerste helft was echt niet goed.

Na de pauze wou Leverkusen wel meer, maar het lukte echt niet. In het laatste derde van het veld werd er geen enkele goede pass gegeven. Atalanta moest niet meer aanvallen en kon de Duitsers dus maar laten komen.

Toch bleef Atalanta prikken wanneer het kon en bleven de Italianen eigenlijk gevaarlijker voor doel. Wel zonder De Ketelaere. Zijn wedstrijd zat er na 57 minuten spelen op, besloot Gaperini die hem naar de kant haalde.

Grote kansen bleven lange tijd uit tot Lookman nog eens zijn indrukwekkende voetenwerk toonde. Met een paar overstapjes werkte hij zichzelf uitstekend vrij. Zonder veel te twijfelen knalde hij de bal opnieuw geweldig tegen de netten om voor zijn hattrick te zorgen. Niemand deed het hem voor in een Europa League-finale.

© photonews

Door deze nederlaag is de indrukwekkende reeks van Bayer Leverkusen verbroken. Zij waren 51 wedstrijden lang ongeslagen en zaten op twee overwinningen van een perfect seizoen zonder nederlagen.

Voor Atalanta was het de eerste Europese finale in de geschiedenis van de club. De Ketelaere en zijn teamgenoten konden ervoor zorgen dat die ook meteen gewonnen werd.

Brandon Morren & Manuel Gonzalez