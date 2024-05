BREAKING: Vincent Kompany heeft een akkoord en is één (héél kleine) stap verwijderd van toptransfer

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vincent Kompany wordt de nieuwe coach van Bayern München. Het clubicoon van RSC Anderlecht heeft een akkoord met de Duitse grootmacht.

Het nieuws hing al enkele uren in de lucht en kan volgens de Duitse media nu ook bevestigd worden. Vincent Kompany wordt de nieuwe coach van Bayern München.

The Prince - hij geniet momenteel nochtans van enkele dagen vakantie - heeft een akkoord met Der Rekordmeister. Al moet er nog één héél klein obstakel worden genomen.

De aanstelling van Kompany moet immers nog voor de Raad van Bestuur - aangezien er ook fans zetelen is dat in Duitsland héél gevoelig - van Bayern München passeren. Problemen worden er niet verwacht.

Max Eberl (sportief directeur van Bayern, nvdr.) steunt de kandidatuur van Kompany en uiteraard was de bestuurskamer van de Duitse grootmacht op de hoogte van de onderhandelingen. De Raad van Bestuur komt eerstdaags samen.

Hoeveel betaalt Bayern München voor Vincent Kompany?

Ook Burnley FC is reeds op de hoogte van het vertrek van Kompany. Bayern München betaalt een vergoeding aan The Clarets. Het bedrag is op dit moment niet gekend.