Trekt er opnieuw een landgenoot over Het Kanaal? 'Engelse traditieclub praat met vrije Belgische coach'

Norwich City denkt aan Will Still als nieuwe coach. De gesprekken tussen alle partijen zijn momenteel volop bezig.

Norwich City zoekt een coach en Will Still zoekt een club. De Belgische coach is sinds enkele weken - toen eindigde zijn avontuur bij Stade Reims - transfervrij.

Sky Sports weet dat de gesprekken tussen alle partijen momenteel lopende zijn. Meer zelfs: de onderhandelingen verlopen vlot. Coach én club willen afronden.

Still maakt er alleszins geen geheim van dat hij over Het Kanaal wil coachen. West Ham United polste hem even als vervanger voor David Moyes, maar The Irons duwden uiteindelijk niet door.

In Norwich krijgt hij de kans om aan een sportief project te beginnen. The Canaries eindigden dit seizoen op een zesde plaats in de Championship. Promotie is volgend seizoen hét doel.

Waar gaat Will Still volgend seizoen aan de slag?

Still was eerder aan de slag bij de jeugdploegen van Preston North End. Vervolgens was onze landgenoot aan de slag bij onder meer Standard, Beerschot VA en STVV.