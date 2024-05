Na gedoe om de blauwe kaart krijgen we nu een roze kaart, en die wordt deze zomer al voor het eerst gebruikt

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Eerder dit jaar was er al heel wat te doen over de blauwe kaart, maar uiteindelijk kwam die er toch niet. Een roze kaart zal deze zomer wel worden ingevoerd.

Eerder dit jaar was er heel wat te doen om de blauwe kaart. Die zou kunnen gebruikt worden wanneer een speler de scheidsrechter verbaal belaagt of wanneer er een 'tactische' fout gemaakt wordt. De speler in kwestie zou dan tien minuten naar de kant moeten.

Uiteindelijk kwam de blauwe kaart er dan toch niet. Maar een andere kleur zullen we deze zomer wel voor het eerst zien.

Op de Copa America zal deze zomer een roze kaart worden ingevoerd, weet Het Nieuwsblad. Die kaart kan ervoor zorgen dat een land een extra wissel mag doen bij het geval van een hoofdblessure.

Als een speler een hoofdblessure lijkt te hebben, mag de coach van het land in kwestie de scheidsrechter hiervan op de hoogte brengen. Die trekt dan op zijn beurt een roze kaart voor de speler met een hoofdblessure.

De speler moet dan meteen naar de kleedkamer, of naar een medisch centrum trekken, afhankelijk van hoe serieus de blessure is. Binnen de 24 uur wordt er dan een verslag gemaakt door de arts die onderzoek deed.

Opvallend is ook dat wanneer een land van de roze kaart gebruik maakt, de tegenstander ook een extra wissel mag doen.