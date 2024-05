Charles De Ketelaere die met vriendin Jozefien viert kan het maar moeilijk geloven

Atalanta heeft woensdagavond de Europa League-finale gewonnen van Bayer Leverkusen. De Italianen waren een maatje te sterk voor de Duitsers die voordien 51 wedstrijden ongeslagen waren.

Charles De Ketelaere heeft op zijn 23e een indrukwekkende prijs aan zijn palmares mogen toevoegen. De aanvaller startte in de basis bij Atalanta dat met 3-0 van Bayer Leverkusen won.

"Iedereen is uitgelaten en superblij. Wat we hebben neergezet in de Europa League is fantastisch, we mogen ervan genieten", vertelde hij na afloop.

CDK vertelde ook wat het verschil maakte. "We kwamen op het veld als elf leeuwen die hen onder druk zetten. Daardoor geraakten ze niet in hun spel, dat is ook wat onze kracht is."

Ademola Lookman was dé man van de avond. De Nigeriaanse spits scoorde een hattrick, de eerste in een Europa League-finale ooit.

"Het is een jongen met heel veel kwaliteiten, vooral zijn tweede en derde goal... Ik ben zo blij voor hem en de ploeg."

"We beseffen het nog niet volgens mij. Dit is nu gewoon een leuk gevoel voor mij, mijn familie en de mensen van Bergamo. De komende dagen zullen we het wel beseffen", besluit De Ketelaere.