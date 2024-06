OFFICIEEL: Charles De Ketelaere weet waar hij volgend seizoen zal spelen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het ook officieel. Charles De Ketelaere is definitief een speler van Atalanta.

Charles De Ketelaere beleefde met Atalanta een erg mooi seizoen. Als kers op de taart won hij met zijn club de Europa League. CDK mocht een uur spelen in de finale tegen Bayer Leverkusen. De club was overtuigd van de Rode Duivel en wou hem overnemen. Alleen wou Atalanta liever wat minder betalen aan AC Milan. Uiteindelijk zijn alle partijen er dan toch uit. 'Atalanta is verheugd te kunnen aankondigen dat het recht op de sportieve prestaties van Charles De Ketelaere volledig in handen is van de club', beginnen ze erg formeel. CDK speelde afgelopen seizoen 50 wedstrijden waarin hij 14 keer tot scoren kwam en elf assists gaf. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 34 miljoen euro.