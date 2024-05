Timmy Simons legt uit waarom hij voor Westerlo koos en heeft nog boodschap voor Dender en haar fans

Timmy Simons tekende een contract bij KVC Westerlo. Hij zal er de volgende twee seizoenen aan het roer staan.

Timmy Simons promoveerde naar de Jupiler Pro League met FCV Dender, maar heeft er toch voor gekozen om aan een nieuw avontuur te beginnen. Hij tekende een contract van twee jaar bij KVC Westerlo.

Bij Sporza legde Simons uit waarom hij voor een avontuur bij de Kemphanen koos. "Het is een fantastische club. Ik heb de accommodaties kunnen bezoeken, dit is een heel ander Westerlo dan x-aantal jaren geleden."

"De eigenaars hebben enorm veel geïnvesteerd in de infrastructuur. De club is echt wel gegroeid. Ze zijn die familiale club gebleven, maar wel met de nodige, gezonde ambitie. Dat sprak me echt aan", gaat hij verder.

Simons wil ook nog wat kwijt over Dender en haar supporters. "Ik wil iedereen bij Dender bedanken voor de goede samenwerking. Wat we dit seizoen met z'n allen gepresteerd hebben... Ik bedoel het echt "met z'n allen": je kan dit niet alleen als team, als speler of als staf. Je hebt iedereen nodig om dit te verwezenlijken."

"Ik wil ook de supporters bedanken, want die hebben ons echt vooruit gestuwd. Dat is een cliché, maar als je ziet wat er de laatste maanden door hen is teweeggebracht. Dat is ongelooflijk geweldig geweest", besluit hij.