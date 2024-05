OFFICIEEL: Ajax legt sportieve lot in handen van deze nieuwe coach

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

AFC Ajax heeft een nieuwe coach. Francesco Farioli moet de Nederlandse topclub opnieuw naar sportieve successen leiden. Er wacht de 35-jarige Italiaan alvast een loodzware opdracht.

Francesco Farioli is de nieuwe coach van AFC Ajax. De Italiaanse coach heeft een meerjarig contract getekend in de Johan Cruijff ArenA. Hij komt over van OGC Nice.

Er wacht Farioli een loodzware taak. Ajax was enkele seizoenen geleden nog één van de toonaangevende club in Europa, maar mismanagement heeft ervoor gezorgd dat die voorsprong helemaal weg is.

Presenting Francesco Farioli, our new head coach! pic.twitter.com/fEPa90Khj8 — AFC Ajax (@AFCAjax) May 23, 2024

Meer zelfs: de Ajacieden versleten de afgelopen maanden meerdere bestuursleden én coaches. In de Eredivisie eindigden De Godenzonen op een povere vijfde plaats. De kloof met landskampioen PSV bedroeg maar liefst 35 punten.

Waarom kiest AFC Ajax voor Francesco Farioli?

Fariolo krijgt de opdracht om Ajax opnieuw aan glorie en prijzen te helpen. Hij dankt zijn verhuis aan zijn prestaties bij OGC Nice. De Italiaanse coach viel in Frankrijk op met een aanvallende en attractieve speelstijl.