Is het mislopen van de titel een financieel drama voor Anderlecht? 'Zo heeft paars-wit het budget voor volgend seizoen opgesteld'

Club Brugge krijgt zondag de kans om landskampioen te worden én zich te verzekeren van de vetpotten van de Champions League. Ook RSC Anderlecht hoopte vurig op de extra (dertig?) miljoenen. Al is er een héél belangrijke kanttekening te maken.

De Champions League ondergaat volgend seizoen een metamorfose. Niet alleen op sportief vlak, maar ook op financieel vlak staan er veranderingen op til. Héél belangrijk voor de clubs uit de kleinere competities: de miljoenen zullen meer dan ooit binnenstromen als de groepsfase wordt bereikt.

De Belgische landskampioen - Club Brugge heeft zondag een een punt tegen de stadsgenoten van Cercle Brugge genoeg om de gouden plak te pakken - is zeker van die groepsfase, terwijl het nummer twee voor een laadzwaar voorprogramma staat. Met andere woorden: de kans is héél klein dat er slechts één Belgisch team zal doorstoten naar de groepsfase.

In Brussel - en dan vooral het gedeelte in paars en wit - werd al luidop gedroomd van de jackpot. De extra miljoenen zouden ervoor zorgen dat paars-wit na de financiële én sportieve problemen het karretje enkele jaren vroeger dan voorzien opnieuw kon aanhaken bij de Europese (sub)top. Die droom werd afgelopen zondag doorprikt.

Al dient er wel een héél belangrijke kanttekening gemaakt te worden. Anderlecht hoopte op de miljoenen, maar rekende er niét op. Het Laatste Nieuws weet dat Anderlecht géén rekening heeft gehouden met Champions League-deelname bij het opstellen van het budget voor het komende seizoen. Dat was in het verleden - lees: onder een andere bestuursploeg - wel anders.

Kan RSC Anderlecht deze zomer uithalen op de transfermarkt?

Jesper Fredberg moet echter niet wanhopen. De sportief directeur zal de transfermarkt kunnen opgaan. Zeno Debast zal minstens twintig miljoen euro in het laatje brengen, terwijl het EK ervoor kan zorgen dat er aanbiedingen komen voor enkele andere internationals die zich in de kijken spelen. Al had zo'n dertig miljoen euro extra natuurlijk wel geholpen.