D'Onofrio, Venanzi of alternatief? '777 Partners zet héél belangrijke stap om Standard te verkopen, maar dat is niét noodzakelijk goed nieuws voor Rouches'

Standard zoekt koortsachtig naar een oplossing om te blijven bestaan. Er lijkt licht aan het einde van de tunnel te schijnen. 777 Partners heeft een eerste belangrijke stap gezet om de Belgische traditieclub te verkopen.

La Dernière Heure weet dat 777 Partners de aanzet heeft gegeven om Standard van de hand te doen. De Amerikaanse eigenaars van De Rouches hebben zakenbank Moelis & Company een mandaat gegeven om de verkoop in goede banen te leiden.

Meer zelfs: er hebben zich al enkele geïnteresseerde kopers aangeboden. Namen worden niet gelekt, maar het bewijst wel dat het merk Standard sterk genoeg is om een doorstart te maken indien nodig. "Een club als Standard zal indien nodig altijd een oplossing vinden", klonk het al eerder aan de boorden van de Maas.

© photonews

Bovengenoemd nieuws wil echter niet zeggen dat de verkoop van Standard voor vandaag of morgen is. 777 Partners wil de tijd nemen om - samen met bovengenoemde zakenbank - alle opties te bekijken om een zo goed mogelijke deal uit de brand te slepen. Het is immers geen geheim dat de Amerikanen zoveel mogelijk geld nodig hebben.

Wanneer komt er een oplossing voor Standard?

Voor Standard dringt de tijd net wél. Met bevroren rekeningen, een transferverbod en andere dreigende sancties is het voor De Rouches onmogelijk om het nieuwe seizoen voor te bereiden. Ondertussen blijven ook de namen van Luciano D'Onofrio en Bruno Venanzi galmen in De Vurige Stede. Al lijken die pistes stilaan verleden tijd.