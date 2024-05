Meningen over de taalgrens zijn héél uiteenlopend: "Oplossing? Er is gewoon géén geld" en "Een club als Standard zal altijd de mogelijkheden hebben"

Komt het nog goed met Standard? De Belgische traditieclub vocht dit seizoen tegen de degradatie en kijkt tegen een enorme schuldenberg aan. Philippe Albert vreest het ergste. Al zijn er ook stemmen die voorzichtig positief klinken.

Standard eindigde de reguliere competitie op een héél povere tiende plaats. Vooral opvallend: De Rouches vochten tot enkele speeldagen voor het einde tegen de degradatie. Uiteindelijk hielden ze slechts vijf punten over op de spreekwoordelijke rode lijn.

De vraag die zich stelt is duidelijk: hoe zal Standard zich volgend seizoen profileren? 777 Partners is nog steeds de eigenaar van de club - al claimt Bruno Venanzi dat hij het recht heeft om Standard opnieuw over te nemen - maar investeringen lijken er niet te komen. Integendeel: de eigenaars kijken tegen een lawine van rechtszaken aan.

© photonews

"De toekomst oogt verre van rooskleurig voor Standard", jammert Philippe Albert in La Tribune. "Het is een heel moeilijke situatie. België heeft een club als Standard nodig. De enige oplossing is de financiën op orde krijgen, maar er is geen geld."

De 41-voudig Belgisch international en analist bij onze Franstalige landgenoten vreest dat Standard ten onder kan gaan. "Standard is een grote club, maar dat betekent niet dat ze overal tegen beschermd zijn. Er komt een moment dat je niet meer vooruit komt zonder middelen. Er is geld nodig om een club draaiende te houden."

Staat Standard aan de rand van het faillissement?

"Ik geloof niet meteen in het failliet van Standard", is Florent Stocker positiever gestemd bij RTBF. "Het is moelijk om een ordeel te vellen zonder inzicht in de boekhouding. Maar als het faillissement op een dag zou dreigen, ben ik ervan overtuigd dat een club als Standard voldoende mogelijkheden zal hebben om zich te redden."

De sportadvocaat wijst bovendien naar het oordeel van de Licentiecommissie. "Ik vertrouw op de mensen die het dossier effectief hebben gezien. De Licentiecommissie heeft recent beslist dat de toekomst van Standard minstens tot 30 juni 2025 verzekerd is."